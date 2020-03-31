Ощадбанк до липня продовжить дію карток з вичерпаним терміном дії

Усі картки Ощадбанку, термін дії яких спливає під час карантину, будуть активні до 1 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк піклується про безпеку і здоров’я клієнтів, тому потурбувався про те, щоб вони якомога менше відвідували його відділення на час карантину. Всі картки Ощадбанку, термін яких спливає під час карантину, будуть активні до 1 липня 2020 року і не блокуватимуться банком", - йдеться в повідомленні.

Отже, клієнти можуть спокійно залишатись удома та не поспішати до відділень за новими картками. Не виходячи з дому, можна здійснювати покупки в онлайн-магазинах та банківські операції дистанційно в Ощад 24/7.

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А ще в Ощад 24/7 можна оплачувати комунальні послуги без комісії, обмінювати валюту онлайн або відкривати депозити. Важливо: для здійснення платежів в Інтернеті необхідно вводити термін дії картки, що зазначений на ній. Детальніше банк поінформує клієнтів в SMS-повідомленнях.

Для мінімізації контактів з готівкою Ощадбанк рекомендує оплачувати покупки в торговельній мережі картками та електронними гаманцями.