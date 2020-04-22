В Україні розробляють програму "Нові гроші", щоб залишити заробітчан вдома

В Україну під час карантину повернулося близько 2 мільйонів заробітчан, і їх хочуть залишити на Батьківщині, створивши нові робочі місця та доступне кредитування бізнесу.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми дуже хотіли, щоб люди із заробітків повернулися додому. І за період карантину в Україну повернулося близько 2 мільйонів наших громадян, які знаходилися на заробітках і приїхали через втрату роботи. Ми цих людей ідентифікуємо як надзвичайно кваліфіковану, навчену в Європі робочу силу, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку", - сказав Шмигаль.

Він додав, що заробітчани, які повернулися з-за кордону, були б дуже корисними для розвитку економіки всередині держави, "тож, очевидно, треба їх зберегти".

Шмигаль наголосив, що заробітчан планують залишити в Україні, створивши нові робочі місця та кредитуючи малий і середній бізнес під дуже вигідні умови - з мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту.

"Називаємо цю програму "Нові гроші" і зараз працюємо над нею і з Мінекономіки, і з банкірами. Також є декілька програм для підтримки і стимуляції вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця. Тобто, для тих людей, які повернулися із заробітків, які хочуть і можуть розпочати свою справу в Україні, ми й будемо створювати ці умови", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що, за розрахунками уряду, саме бізнес буде створювати ті робочі місця, куди зможуть піти якісні і продуктивні люди, які повернулися з Європи.

"При цьому, за нашими розрахунками і очікуваннями, якщо різниця між заробітною платою в Європі та Україні, становить 300-400 євро, то люди не ухвалюють рішення їхати на заробітки", - зауважив Шмигаль.

Він також навів приклад, що якщо людина там отримувала 1000 умовних одиниць, а тут може заробляти 600 умовних одиниць в еквіваленті, то вона ухвалить рішення не їхати на заробітки, а залишиться тут.

"Це такий психологічний розрив. Те, що витрачається на проживання, власне утримання там і так далі. Тому їм краще отримувати 600 умовних одиниць вдома, ніж 1000 умовних одиниць десь на заробітках", - додав глава уряду.

За словами Шмигаля, близько 170 тисяч робочих місць тільки в сфері дорожнього будівництва, створять вже цього року.

"Звичайно, там вже багато людей працює, але, за розрахунками дорожників, при вкладені 80 мільярдів гривень у цю сферу, це додатково 20 тисяч додаткових основних робочих місць. Це тільки в цій сфері, а ще близько 150 тисяч супутніх. От у нас є шанс створити декілька сотень тисяч робочих місць, не те що цього року, а буквально вже в ці місяць-півтора", - пояснив Шмигаль.

Крім того, він зауважив, що в сучасних умовах важливо, щоб наша медична система могла обслуговувати активних хворих на коронавірус і, паралельно, щоб наша економіка працювала і люди могли заробляти гроші.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. Планується, що Кабмін продовжить карантин до 12 травня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і авіасполучення.З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і авіасполучення.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.