Нафта продовжує падіння: ціна Brent опустилася нижче $17 за барель
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля червневої нафти Brent становила $ 16,61 (-14,07%). Барель червневої нафти WTI торгувався по $ 11,20 (-3,20%). Попередні торги завершилися на рівні $ 19,33 і $ 20,43 відповідно.
Колапс ринку, що почався в понеділок з історичного падіння нижче нуля травневих ф'ючерсів на WTI, поширився у вівторок на червневі контракти, а також на європейську Brent і угоди на спот. Це показало, що мова йде не про технічний збій, а про зміцненні ринкової тенденції.
Учасники ринку переконані, що компанії-виробники занадто повільно реагують на зміну кон'юнктури. Президент консалтингової фірми Rapidan Energy Боб МакНеллі сказав The Wall Street Journal, що попит на ринку скорочується в 2-3 рази швидше, ніж пропозиція, і в цій ситуації обвал цін - жорсткий, але ефективний спосіб змусити виробників залишити нафту під землею.
Міністри ОПЕК + провели 21 квітня екстрену телефонну конференцію, щоб обговорити крах ринку. Хоча коаліція не оголошувала про нові заходи, що виходять за рамки скорочення виробництва на 9,7 млн бар./добу. (б / д), деякі виробники на чолі з Саудівською Аравією розглядають можливість скорочення видобутку до 1 травня - дати офіційного початку реалізації угоди ОПЕК +.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація працює над планом надання фінансової допомоги нафтовій галузі, щоб запобігти втраті робочих місць. Але галузь продовжує боротьбу з надлишком пропозиції, оскільки пандемія COVID-19 і далі скорочує попит на паливо.
Американський інститут нафти (API) оголосив про збільшення комерційних запасів нафти в США за підсумками минулого тижня на 13,226 млн бар.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 16,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 19,55 долара за барель, що на 18 центів вище за рівень закриття торгів ($ 19,33)