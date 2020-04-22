Нафта продовжує падіння: ціна Brent опустилася нижче $17 за барель

Ціни на нафту знижуються в середу на тлі побоювань перевиробництва і затягування процесу відновлення промисловості, а також зростання комерційних запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля червневої нафти Brent становила $ 16,61 (-14,07%). Барель червневої нафти WTI торгувався по $ 11,20 (-3,20%). Попередні торги завершилися на рівні $ 19,33 і $ 20,43 відповідно.

Колапс ринку, що почався в понеділок з історичного падіння нижче нуля травневих ф'ючерсів на WTI, поширився у вівторок на червневі контракти, а також на європейську Brent і угоди на спот. Це показало, що мова йде не про технічний збій, а про зміцненні ринкової тенденції.

Учасники ринку переконані, що компанії-виробники занадто повільно реагують на зміну кон'юнктури. Президент консалтингової фірми Rapidan Energy Боб МакНеллі сказав The Wall Street Journal, що попит на ринку скорочується в 2-3 рази швидше, ніж пропозиція, і в цій ситуації обвал цін - жорсткий, але ефективний спосіб змусити виробників залишити нафту під землею.

Міністри ОПЕК + провели 21 квітня екстрену телефонну конференцію, щоб обговорити крах ринку. Хоча коаліція не оголошувала про нові заходи, що виходять за рамки скорочення виробництва на 9,7 млн ​​бар./добу. (б / д), деякі виробники на чолі з Саудівською Аравією розглядають можливість скорочення видобутку до 1 травня - дати офіційного початку реалізації угоди ОПЕК +.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація працює над планом надання фінансової допомоги нафтовій галузі, щоб запобігти втраті робочих місць. Але галузь продовжує боротьбу з надлишком пропозиції, оскільки пандемія COVID-19 і далі скорочує попит на паливо.

Американський інститут нафти (API) оголосив про збільшення комерційних запасів нафти в США за підсумками минулого тижня на 13,226 млн бар.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 16,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 19,55 долара за барель, що на 18 центів вище за рівень закриття торгів ($ 19,33)