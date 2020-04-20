Нафта WTI опустилася нижче $1 за барель вперше в історії

Нафта WTI опустилася нижче $1 за барель вперше в історії

Укрінформ
Ціна нафти марки WTI впала нижче одного долара за барель вперше в історії.

Про це повідомляє Bloomberg.

На початку торгів WTI з поставкою у травні коштувала 17,52 долара за барель. Потім ціна стала стрімко падати і до кінця торгів знизилася до 0,5 долара за барель.

При цьому вартість WTI з поставкою в червні о 20:54 становила 22,25 долара за барель.
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