В Україні зросла реалізація більшості видів рослинницької продукції

За січень-березень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року реалізація сільськогосподарськими підприємствами зернових та зернобобових культур збільшилася на 2,7%, олійних – на 8,4%, овочевих – на 33%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За перший квартал 2020 року сільськогосподарські підприємства реалізували 9,51 млн тонн зернових та зернобобових (на 2,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі було реалізовано 2,15 млн тонн пшениці (на 22,5% більше); 6,72 млн тонн кукурудзи на зерно (на 6,6% менше); 452,8 тис. тонн ячменю (на 2 45,7% більше); 18,3 тис. тонн жита (на 33,1% менше).

Також за вказаний період було реалізовано 2,84 млн тонн насіння олійних культур (на 8,4% більше, ніж за І квартал 2019 року). У тому числі було реалізовано 720,1 тис. тонн бобів сої (на 0,9% менше); 8,3 тис. тонн ріпаку (на 55,9% менше); 2,10 млн тонн соняшнику (на 12,8% більше).

Картоплі за січень-березень 2020 року сільськогосподарськими підприємствами було реалізовано 62,3 тис. тонн (на 12,2% більше, ніж за аналогічний період 2019 року); овочевих культур – 78,4 тис. тонн (на 33,0% більше); плодових та ягідних – 43,3 тис. тонн (на 27,4% менше).

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Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, за І квартал 2019 року сільськогосподарські підприємства реалізували 9,26 млн тонн зернових та зернобобових (на 26,9% більше, ніж за аналогічний період 2018 року); 2,62 млн тонн насіння олійних культур (на 13,9% більше).