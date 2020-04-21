Укрспирт реалізував 2,6 мільйона літрів сировини для виготовлення антисептиків

Укрспирт реалізував 2,6 мільйона літрів сировини для виготовлення антисептиків

Укрінформ
ДП «Укрспирт» реалізувало 2,6 млн літрів дезінфекційного засобу українським виробникам антисептиків.

Про це повідомила пресслужба ДП «Укрспирт».

«ДП «Укрспирт» поставило вже 2 млн 600 тис літрів дезінфекційного засобу українським виробникам. Йдеться про сировину для антисептиків, яку з 2 квітня, після введення у дію законодавчих змін, почали виробляти на базі заводів ДП «Укрспирт», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дезінфекційний засіб міцністю 80% коштує 35,37 грн за літр, міцністю 90% — 42,45 грн за літр. Ціни є сталими, та в них не закладається акциз. Також на сайті ДП “Укрспирт” кожного дня публікується інформація про загальні обсяги реалізації дезінфекційних засобів та компанії яким їх відвантажують.

«І результати цього наочні — антисептики з'явилися майже у кожному магазині та аптеці. Тож гострий дефіцит подолано», — наголосив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який, зокрема дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП «Укрспирт».

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