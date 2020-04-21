Укрспирт реалізував 2,6 мільйона літрів сировини для виготовлення антисептиків

ДП «Укрспирт» реалізувало 2,6 млн літрів дезінфекційного засобу українським виробникам антисептиків.

Про це повідомила пресслужба ДП «Укрспирт».

«ДП «Укрспирт» поставило вже 2 млн 600 тис літрів дезінфекційного засобу українським виробникам. Йдеться про сировину для антисептиків, яку з 2 квітня, після введення у дію законодавчих змін, почали виробляти на базі заводів ДП «Укрспирт», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дезінфекційний засіб міцністю 80% коштує 35,37 грн за літр, міцністю 90% — 42,45 грн за літр. Ціни є сталими, та в них не закладається акциз. Також на сайті ДП “Укрспирт” кожного дня публікується інформація про загальні обсяги реалізації дезінфекційних засобів та компанії яким їх відвантажують.

«І результати цього наочні — антисептики з'явилися майже у кожному магазині та аптеці. Тож гострий дефіцит подолано», — наголосив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який, зокрема дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП «Укрспирт».