Укрспирт за тиждень реалізував 1,4 мільйона літрів сировини виробникам антисептиків

ДП «Укрспирт» за тиждень поставив 1,4 млн літрів дезінфекційного засобу українським виробникам антисептиків.

Про це заявив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун, повідомила пресслужба ДП «Укрспирт».

«Ми почали відвантаження 7 днів тому, і за цей проміжок часу поставили вже 1,4 мільйона літрів дезінфекційного засобу українським виробникам антисептиків», — йдеться у повідомленні.

Заводи концерну «Укрспирт» виготовляють засоби із вмістом спирту 80% та 90%. За словами Блескуна виробники антисептиків віддають перевагу останньому.

За інформацією директора ДП, дезінфекційний засіб міцністю 80% коштує 35,37 грн за літр, міцністю 90% — 42,45 грн за літр.

«Ціна є сталою. Жодних підвищень цін не буде», - запевнив керівник ДП «Укрспирт».

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Як зазначається, з 4 по 12 квітня ДП «Укрспирт» відвантажив 1,4 млн літрів сировини для виробництва антисептиків таким компаніям: ТОВ «СУНП» «2К», ТОВ «Адвент Інвест», ТОВ «Аква косметікс груп», ПП «Альянс краси», ТОВ «Астра-Косметік», ТОВ «БКХІМ», ТОВ «Він Стрім», ТОВ «Діфрано Юніон», ТОВ «ЗПВ»«Дніпровський», ТОВ «Екоплант», ТОВ «Лізоформ Медікал», ТОВ «МДМ», ТОВ «Нарні-Трейд», ТОВ «Укрнеохім», ПП «Фармстандарт», ТОВ «ВП «Хімекспрес, ТОВ «НВП«Хімтрейд груп», ТОВ «Черкаський завод автохімії».

Укрспирт також інформує, що виготовлятиме дезінфікуючий засіб на базі своїх заводів до 30 квітня 2020 року включно. Наголошується, що процес виробництва та відвантаження дезінфекційного засобу контролюють представники Державної податкової служби.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який, зокрема дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП «Укрспирт». У свою чергу, ДП в роботу додатково запустило 4 заводи. Загалом нині працюють 14 заводів Укрспирту.