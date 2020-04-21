ПУМБ оплатив страхування від COVID-19 для 1,5 тисячі лікарів

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) оплатив страхування від коронавірусної інфекції COVID-19 для 1,5 тисячі лікарів.

Про це повідомили в компанії SCM, куди входить ПУМБ.

«Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) забезпечить за власний кошт півтори тисячі медиків медичним страхуванням від захворювання COVID-19 (коронавірус)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що страховку отримають лікарі дев’яти опорних лікарень, куди надходять хворі з COVID-19 і де, відповідно, медичні працівники перебувають у зоні підвищеного ризику зараження, а також медики лікарні швидкої допомоги міста Маріуполь.

Вже з 17 квітня страхова програма «СтопКоронавірус» від страхової компанії АСКА-Життя строком на три місяці доступна для медичних працівників Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.Мечникова, Першотравенської центральної міської лікарні, міської лікарні № 3 м. Краматорськ, Маріупольської міської лікарні №4 ім. І.К. Мацука, Маріупольської міської лікарні № 9, Лікарні швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь, Подільської міської лікарні (Одеська обл), "Спеціалізованої медико-санітарної частини" Енергодарської міської ради Запорізької області, Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака та Бердянського територіального медичного об’єднання.

Максимальна сума страхових виплат по страховці становить 10 тис. грн. Страховка покриває перше захворювання на COVID-19, яке призвело до лікування в умовах стаціонару або амбулаторного лікування. Розмір страхової виплати складає по 3% від страхової суми за кожен день лікування. У разі летального випадку страхова додатково виплачує платіж в розмірі 10 тис. грн.

Найближчим часом страхова програма «СтопКоронавірус» від ПУМБ та СК АСКА-Життя буде доступна і для інших медичних працівників.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.