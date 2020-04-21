На Херсонщині знову відкрився найбільший на півдні України гуртовий овочевий ринок у Великих Копанях «Нежданний», роботу якого було призупинено 10 квітня через через виявлені санітарні та карантинні порушення.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова Великокопанівської сільської об'єднаної територіальної громади Валентина Костенко.

«Сьогодні вже ринок відкритий, працює», - сказала голова громади.

Проте, за її словами, закупників наразі мало, оскільки ринки по Україні закриті через карантин.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині через виявлені санітарні та карантинні порушення 10 квітня тимчасово призупинили роботу найбільшого на півдні України гуртового ринку «Нежданний» - це єдиний ринок, який працював в області в умовах карантину.

Зранку 16 квітня ринок так і не відкрився, незважаючи на те, що 15 квітня обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що він може розпочати свою роботу.

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Як пояснила адміністрація ринку, ринок не відкрився 16 квітня, бо проводилися роботи по виконанню завдання, яке зазначено у розпорядженні №28 від 14 квітня 2020 року, що видане керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області. Поки робота ринку була призупинена, торгівля овочами відбувалася стихійно на трасі.