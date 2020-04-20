Шампанське, пармезан, рокфор: географічна назва щороку дає ЄС €75 мільярдів

Завдяки торгівлі товарами із оригінальним географічним найменуванням, назви яких захищені у переліку так званих географічних індикаторів ЄС, Європейський Союз щороку отримує прибуток у сумі майже 75 мільярдів євро.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого оприлюднені на сайті Європейської Комісії.

«Реалізація сільськогосподарських продуктів та напоїв, назви яких захищені у переліку «Географічних індикаторів» (GIs) Європейського Союзу, приносить прибуток у 74,76 мільярда євро. Близько п’ятої частини цієї суми є результатом експорту цієї продукції за межі Європейського Союзу. За результатами дослідження, обсяги продажів товарів із захищеними географічними найменуваннями у середньому є вдвічі вищими, ніж у подібних товарів без відповідної сертифікації», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Єврокомісія зазначає, що європейські харчові продукти мають високу якість, є безпечними та поживними. Це часто досягається завдяки традиційним методам виробництва такої продукції, її стандартам, що визнаються в усьому світі, і, як правило, мають чітке географічне походження та назви, що захищені правами інтелектуальної власності та відповідним законодавством ЄС від копіювання або підробок.

Усього, станом на березень 2020 року до переліку «Географічних індикаторів» ЄС входили 3,322 найменування продуктів. Відомі бренди, такі як «шампанське», «Баєрське пиво», «Ірландський віскі», «пармезан», «рокфор» або «польська водка».

Як повідомляв Укрінформ, Україна прийняла на себе зобов’язання відмовитися від низки географічних назв, що мають походження з країн ЄС. Водночас, відповідно до статті 208 Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом виноградно-виноробна галузь України наразі працює в умовах перехідного періоду. Це дає українським виробникам можливість використовувати, наприклад, такі назви як “шампанське” та “коньяк” до 1 січня 2026 року. Тож наразі для цих продуктів підшукують іншу назву з її відповідним позиціонуванням на ринку.

20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень”, який набув чинності 1 січня 2020 року.