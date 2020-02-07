Єврокомісія закріпила географічний бренд "водка" за Норвегією

Єврокомісія оголосила про ухвалення двох нових географічних індикаторів для товарів походженням з Норвегії, одному з яких було присвоєно найменування "водка".

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської комісії.

"Єврокомісія ухвалила додаток, який включає два нові географічні індикатори з Норвегії до реєстру Захищених географічних індикаторів (PGI). ‘Norsk Vodka'/‘Norwegian Vodka' відома нейтральним ароматом та глибоким та чистим смаком, що робить її ідеальною для різноманітних коктейлів. Вона виробляється з картоплі або з зерна у три етапи - заварювання, дистиляція та пост-дистиляційна обробка, які мають відбуватися в межах Королівства Норвегія. Такий виробничий процес є продовженням традиції, започаткованої в Бергені у 1531 році", - йдеться у повідомленні.

Інше географічне найменування закріплено також за традиційним "святковим" напоєм Norsk Akevitt'/‘Norwegian Aquavit (Аквавіт).