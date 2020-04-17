Споживчий ажіотаж минув, продукти дешевшають – Нацбанк

За останній тиждень ціни на продукти в Україні знижувались через спад ажіотажу серед населення.

Про це йдеться в економічному огляді Національного банку за 17 квітня.

"За останній тиждень у середньому ціни на продукти харчування знижувались під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку", - йдеться у документі.

У НБУ навели дані моніторингу, згідно з яким ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за тиждень з 10 по 16 квітня порівняно з попереднім тижнем знизились на 0,4%. Ціни на хліб порівняно з минулим тижнем знизились на 0,5%, на м'ясопродукти – на 1,3%, на кисломолочну продукцію - на 0,3%. Гречані крупи за тиждень подешевшали на 0,3%, ячні на 0,4%, а вівсяні крупи подорожчали на 0,3%. На 1,7% порівняно з попереднім тижнем знизилися ціни на всі овочі борщового набору. Яблука за вказаний період подорожчали на 4,5%, банани – на 1%, однак лимони подешевшали на 9,3%. Моніторинг спирався на онлайн-ціни в супермаркетах України.

Як повідомляв Укрінформ, в огляді за 10 квітня Національний банк зазначав, що ціни на продукти в Україні припинили зростати, а окремі з них, зокрема на овочі – знизились. Послаблення ажіотажу сприяло сповільненню зростання цін на гречку та інші крупи.