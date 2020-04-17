На боротьбу з коронавірусом банки виділили 46,5 мільйона – НБУ

У рамках благодійних проєктів для боротьби із коронавірусом українські банки виділили 46,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"46,5 млн грн. Саме стільки коштів українські банки виділили в рамках благодійних проєктів для боротьби з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки цим коштами можна придбати 41 апарат штучної вентиляції легень та інше медичне обладнання. Зокрема, лікарні зможуть придбати кисневу станцію, цистерну для рідкого кисню, монітори пацієнта, інфузійні насоси, а також тест-системи для виявлення коронавірусу, захисні костюми для медиків тощо.

ПриватБанк в рамках акції "Дихай! Разом проти коронавірусу" надав благодійну допомогу на загальну суму 1 млн євро. Це найбільша фінансова допомога банків на боротьбу із коронавірусом серед відомих НБУ (деякі банки відповідно до комунікаційних політик не розголошують суму своїх благодійних внесків). Райффайзен Банк Аваль виділив 4,7 млн грн на придбання апаратів штучної вентиляції легенів та засобів захисту від коронавірусу для медичних працівників, оплату транспортних послуг для медичних закладів тощо.

Банк "Південний" на 3,4 млн грн профінансував встановлення медичної кисневої станції, придбав апарат штучної вентиляції легенів, цистерну для рідкого кисню та медичне обладнання для пологового будинку, а також виділив кошти на придбання продуктових наборів для літніх людей. Альфа Банк Україна придбав апарат штучної вентиляції легень вартістю 2 млн грн для інфекційного боксу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова. Креді Агріколь Банк передав у лікарні апарат штучної вентиляції легенів та інше медичне обладнання на загальну суму 58,5 тис. євро. МТБ Банк на суму 1,8 млн грн придбав 1,4 тис. захисних медичних костюмів багаторазового використання та інших засобів захисту медиків, а також діагностичне обладнання.

Мегабанк передав до лікарні медичне обладнання вартістю 1,7 млн грн. Банк Восток на загальну суму 1,53 млн грн придбав для лікарень три апарати штучної вентиляції легенів та інше медичне обладнання, 100 тестів на коронавірус, надав кошти на ремонт двох апаратів штучної вентиляції легенів. ПУМБ долучився до ініціативи фонду Ріната Ахметова, який виділив 300 млн грн для допомоги лікарням на заході та сході України. У партнерстві з фондом ПУМБ закупив обладнання першої необхідності та засоби персонального захисту для лікарень, які допомагають хворим на коронавірус.

Банк "Грант" придбав апарат штучної вентиляції легенів (вартістю більше 800 тис. грн) та засоби індивідуального захисту медиків для медичного центру. Кристалбанк придбав медикаменти, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби для лікарень на 150 тис. грн.

Як повідомляв укрінформ, Світовий банк надасть Україні $135 млн на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію епідемії коронавірусу COVID-19.