«Велике будівництво»: на Херсонщині ремонтують мостові переходи

У рамках програми «Велике будівництво» на Херсонщині ремонтуються два мостові переходи через Милівську та Новокаїрську балки на трасі Т-04-03 Мар’янське – Берислав.

Про це у Facebook повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Козир.

«У рамках "Великого будівництва" на Херсонщині ремонтуються мости на дорогах загального користування державного значення. Договори на проведення капітального ремонту двох мостових переходів через Милівську та Новокаїрську балки на трасі Т-04-03 Мар’янське – Берислав між Службою автомобільних доріг в Херсонській області та ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» були підписані у січні цього року. Згідно з умовами тендеру, роботи мають бути виконані до кінця 2021 року», - йдеться у повідомленні.

У ході проведення капітального ремонту на мостах будуть замінені крайні балки прогонової будови, влаштовано нову залізобетонну плиту прогонової будови, проведено ремонт опор, проїзної частини та тротуарів, відбудеться повне відновлення асфальту.

Як раніше повідомляв Укрінформ, з мостових переходів через Милівську та Новокаїрську балки періодично у воду «злітали» фури та навіть військова техніка, пасажирські перевізники відмовляються їхати у цьому напрямку. Загальна протяжність двох балок близько 800 метрів.