"Велике будівництво": у Музиківській ОТГ триває реконструкція ясел-садка

У Музиківській ОТГ триває реконструкція ясел-садка в рамках "Великого будівництва" - виконано близько 70% робіт.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"Ясла-садок у селі Музиківка Білозерського району є перехідним об`єктом, але, завдяки проєкту "Велике будівництво" область зможе завершити роботи та здати в експлуатацію будівлю вже до кінця цього року", - йдеться у повідомлені.

На сьогодні виконано близько 70% від запланованих робіт.

Загалом у рамках проєкту "Велике будівництво" в області планується будівництво та реконструкція 6 об`єктів дошкільних закладів.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині "Велике будівництво" проводилося на 8 об’єктах, де роботи розпочалися ще до початку карантину.

Фото: khoda.gov.ua