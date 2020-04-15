"Велике будівництво": у Корюківці створюють нове освітнє середовище у школі

У межах національного проєкту "Велике будівництво" на Чернігівщині триває реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, яка стане опорною школою об’єднаної громади.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"На Чернігівщині, у рамках національного проєкту "Велике будівництво", триває реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. Тут створюється нове освітнє середовище із сучасним обладнанням. Навчальний заклад у перспективі стане основною школою Корюківської ОТГ. Якісні освітні послуги отримуватимуть понад тисяча учнів з міста Корюківка та навколишніх сіл", - повідомив Прокопенко.

За його словами, реконструкція навчального закладу проводиться з 2018 року коштом державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Загальна вартість проєкту - 79,3 млн грн. Роботи включають зовнішнє утеплення будівлі, заміну покриття, вікон та дверей, внутрішнє опорядження та заміну інженерних мереж з улаштуванням індивідуального теплового пункту.

У поточному році на завершення реконструкції передбачено 27,8 млн грн, з яких понад 16 млн грн - з ДФРР, 11,5 млн - з місцевого бюджету.

Раніше в ОДА повідомляли, що в рамках проєкту "Велике будівництво" на Чернігівщині цього року заплановано збудувати або реконструювати 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 спортивних споруд. Уже розпочаті роботи на трьох об’єктах: у Прилуках (будівництво корпусу школи-гімназії), у Корюківці (реконструкція школи №1) та в Бобровиці (реконструкція дитсадка "Золотий ключик").

Фото: facebook.com/andrey.prokopenko.33