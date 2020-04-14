"Велике будівництво": в Ізюмі реконструюють фізкультурно-оздоровчий комплекс

В Ізюмі на Харківщині проводиться реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу "Донець".

Роботи проходять в рамках президентського проєкту "Велике будівництво", повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

"Під будівництво басейну в оздоровчому комплексі вже вирили котлован. Також вже збудована котельня та встановлено обладнання (насоси, котли, водомірний вузол). Крім того, ведуться ремонті роботи у залі боксу ФОКу. Будівельники встановлюють там енергоощадні вікна та розпочинають оздоблювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Реконструкція ФОКу з будівництвом басейну почалася минулого року.

Загальна вартість робіт - близько 48 млн грн. З них близько 43 млн грн – це кошти Державного фонду регіонального розвитку, решта - співфінансування з місцевого бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, в рамках "Великого будівництва" у Харківській області в 2020 році планують відновити 76 км доріг і 6 мостів, завершити реконструкцію та будівництво 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 спортивних об’єктів.

Окрім ФОКа в м. Ізюм, фізкультурно-оздоровчі комплекси цього року мають з’явитися м. Дергачі, у смт Новопокровка та Краснокутськ, а у м. Вовчанську обладнають спортивний майданчик із синтетичним покриттям.

В Ізюмському комплексі «Донець» вирили котлован для нового басейну / Фото: Харківська ОДА

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Велике будівництво", який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено більше 85 млрд гривень.

Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.