Податкова міліція цьогоріч уже відшкодувала до бюджету майже 330 мільйонів збитків

За перший квартал 2020 року до суду спрямовано 303 кримінальні провадження, загальний розмір шкоди, завданої державному бюджету у яких становить майже 465 млн гривень.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

"Завдяки заходам, вжитим на етапі досудового слідства, до бюджету вже відшкодовано майже 330 млн гривень, що становить 71% від завданої злочинами шкоди. У порівнянні з минулим роком ефективність відшкодування у кримінальних провадженнях зросла на 20%. Так, розмір відшкодованих збитків у січні-березні 2019 року становив майже 275 млн гривень. Такий зріст пояснюється зосередженням уваги слідчих на розкритті, розслідуванні та спрямуванні до суду кримінальних проваджень із багатомільйонними сумами збитків та подальшим вжиттям ефективних заходів, спрямованих на відшкодування завданої бюджету шкоди", - йдеться у повідомленні.

Крім того, задля забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а так само і забезпечення можливого призначення судом конфіскації майна, як виду покарання, здійснюється арешт майна та коштів.

Так, у направлених до суду протягом І кварталу цього року провадженнях арештовано майна та коштів на 3,2 млрд гривень.

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Таким чином, рівень забезпеченості відшкодування завданої злочинами шкоди у 7,5 разів перевищує розмір завданих збитків за такими кримінальними провадженнями.