На Полтавщині перевіряють виконання завдань уряду щодо протидії COVID-19

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов перебуває з робочою поїздкою у Полтавській області, де має перевірити стан виконання завдань, поставлених урядом, щодо протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Під час візиту Олексій Чернишов ознайомиться зі станом виконання завдань Уряду, зокрема, щодо протидії поширенню COVID-19, а також відвідає будівельні майданчики об’єктів проєкту «Велике Будівництво» та ДФРР – будівництво школи у м.Заводському Лохвицького району, першої черги обходу м.Полтави автомобільної дороги М03 Київ – Харків – Довжанський", - йдеться у повідомленні.

Міністр також має намір побувати у Центрі надання послуг м.Полтави, дошкільному навчальному закладі та на інших об’єктах. У планах - зустріч з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим.