Мінрегіон просить створити цільову програму для "Великого будівництва"

Міністерство розвитку громад та територій України надало Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції щодо створення нової цільової бюджетної програми для фінансування проєктів "Великого будівництва".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Мінрегіон звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з пропозицією, враховуючи соціальну важливість реалізації у 2020 році Програми Президента щодо спорудження шкіл, садочків, стадіонів, доріг та неможливість реалізації всіх визначених понад ніж 400 проектів в рамках програми ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку-авт.), через складний механізм проведення відбору проєктів, передбачити у державному бюджеті додаткову нову цільову бюджетну програму для реалізації решти проектів, що задекларовані, як проекти «Великого будівництва» з фінансуванням 2,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Такі зміни пропонується запровадити для того, щоб програма "Великого будівництва" в Україні не припинялась. Адже проєктом Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який зареєстровано у Верховній Раді 29 березня 2020 року, передбачено, зокрема виключення фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та інших програм та субвенцій, які мали спрямовуватись на розвиток територій у 2020 році.

Втім у міністерстві впевнені, що програму «Велике будівництво» не можна призупиняти.

«Будівництво не можна ставити на паузу, адже це загальмує регіональний розвиток на декілька років, призведе до неможливості введення в експлуатацію вже розпочатих об’єктів інфраструктури, втрати робочих місць, негативного впливу на економіку та зростання соціальної напруги, врешті, зриву програми «Велике будівництво», – наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

У 2020 році за кошти ДФРР в рамках "Великого будівництва" заплановано завершити 229 проєктів загальною вартістю 3 млрд грн. Зокрема:101 загальноосвітній навчальний заклад з обсягом фінансування 1,4 млрд грн, 62 дошкільні навчальні заклади з обсягом фінансування понад 700 млн грн та 66 спортивних об'єктів з обсягом фінансування понад 800 млн грн.

До переліку інвестиційних програм та проєктів, який затверджено Кабінетом міністрів для реалізації у 2020 році за рахунок ДФРР, включено загалом 379 проектів регіонального розвитку із загальним обсягом фінансування 4,75 млрд грн по всіх регіонах (окрім Закарпатської, Одеської, Сумської та Черкаської областей).

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову – збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Документом, зокрема передбачалося скорочення видатків на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на 8,2 млрд грн, на державний фонд регіонального розвитку на 7,5 млрд грн, на підтримку та розвиток об’єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) на 1,9 млрд грн.

Також повідомлялося, що 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на різних об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво". Вона передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.