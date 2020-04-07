"Велике будівництво": на Рівненщині готують до здачі дитсадок на 150 місць

У Рівненській області завершують облаштування дитсадка на 150 місць у рамках програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Невдовзі 150 дітей Березного виховуватимуться у новому, сучасному дитсадку. Дошкільний заклад добудовують у рамках президентської програми «Велике будівництво». Будівництво тут розпочали ще у 2017 році. Звели двоповерхове приміщення на три блоки. Дитсадок вже утеплений, поставлені енергозберігаючі вікна та двері, а також вузол обліку та автоматичного регулювання споживання теплової енергії», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зараз у садку тривають внутрішні роботи. На зведення об’єкта цьогоріч ДФРР запланував виділити 28 млн грн, ще понад 3 млн грн надійдуть у рамках співфінансування з міського бюджету, розповіли в обласному департаменті будівництва та архітектури.

Вже до кінця цього року дитсадок планують здати в експлуатацію.

За словами місцевих жителів, потреба в такому дошкільному закладі з’явилася давно, адже Березнівщина – регіон з позитивною демографічною ситуацією. Тож будівництво нового дошкільного закладу суттєво поліпшить проблему з нестачею дошкільних місць.

Важливо й те, щоб на будівництві дотримувалися усіх карантинних заходів, наголошують у департаменті.

Серед них - допустима кількість працівників, дотримання безпечної дистанції, використання захисних масок і рукавиць, дезінфекція робочих місць.

Цього року на Рівненщині планується будівництво або реконструкція 73 км доріг, 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 стадіонів та 7 приймальних відділень в опорних лікарнях.

Фото: rv.gov.ua