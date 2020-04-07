"Велике будівництво": у Дніпрі реконструюють Маріїнську багатопрофільну гімназію

У Дніпрі в рамках програми Президента «Велике будівництво» триває реконструкція Маріїнської багатопрофільної гімназії.

Про це заявив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє сайт ОДА.

«Навчально-виховний комплекс №33 перетвориться на сучасний, енергоефективний та комфортний навчальний заклад. Попри це, збережемо історичний вигляд будівлі. Центральний фасад – відреставруємо. Він матиме такий же вигляд, як і півтора століття тому. Історичну красу доповнимо модерновими системами пожежної та охоронної сигналізації. Встановимо камери відеоспостереження. Облаштуємо ресурсну кімнату, медіатеку», – зазначив Бондаренко.

Як відомо, будівля школи – пам’ятка історії. Їй понад 150 років. Це була перша в Катеринославі державна жіноча гімназія.

Нині тут ведуться внутрішні оздоблювальні роботи. Замінять підлогу та двері в усіх приміщеннях навчального закладу. Відремонтують сходові клітини, коридори, ґанки. Встановлять енергозберігаючі металопластикові вікна.

Капітальне оновлення чекає також на харчоблок з їдальнею, актову та спортивну зали. Крім того, буде проведено комплексне утеплення будівлі, а на подвір’ї школи з’явиться спортивний майданчик та місце для відпочинку учнів молодших класів.

Школу реконструюють обласним коштом за програмою Президента України «Велике будівництво». Загалом в області зведуть та реконструюють 15 об’єктів. На це витратять 800 млн грн.