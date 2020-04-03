«Велике будівництво»: у Вінниці на зведенні школи цьогоріч уже освоїли 7,7 мільйона

У Вінниці в першому кварталі на будівництві школи №24, яка має бути завершена в межах Національної програми «Велике будівництво» у поточному році, виконано робіт на 7,7 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний.

«У Вінниці реалізується проєкт з будівництва загальноосвітньої школи в житловому кварталі №8 району «Поділля». В першому кварталі поточного року виконано будівельних робіт на 7,7 млн грн, що профінансовано з бюджету Вінницької міської ОТГ . Це свідчить про виконання міською радою своїх зобов’язань у повному обсязі. У квітні очікується перший в 2020 році транш коштів з державного бюджету по програмі фінансування з державного фонду регіонального розвитку», - повідомив Очеретний.

За його словами, наразі збудовано надземну частину будівлі, стіни, перегородки та дах школи. Також утеплено фасад, збудовано внутрішні та зовнішні інженерні мережі. У березні 2020 року продовжувались внутрішні малярні роботи, влаштування вентиляційної системи та самовирівнювальної підлоги, виконувались роботи з наклеювання і фарбування шпалер в класах, шпаклювання дверних відкосів, фарбування стін коридорів.

Завершено улаштування дерев’яної підлоги гімнастичного спортивного залу та освітлення актового залу. Введення об’єкта в експлуатацію планується в 3 кварталі 2020 року з метою вчасного початку навчального року.

Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст № 24 мікрорайону «Поділля» в м. Вінниця на 1200 учнів вартістю 169,6 млн грн увійшло до переліку освітніх закладів Вінниччини, капітальне оновлення або введення в експлуатацію яких заплановано на 2020 рік у межах Національної програми «Велике будівництво». Проєкт з будівництва цієї школи реалізується з 2015 року. Це буде сучасна триповерхова школа з відокремленою зоною для дітей з 1-го по 4-й клас та зручностями для маломобільних груп населення. На території школи планується збудувати сучасний спортивний комплекс.

Національний проєкт «Велике будівництво» — масштабна розбудова інфраструктури України, він передбачає протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень.