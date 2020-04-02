За програмою "Великого будівництва" роботи проводяться на 144 об'єктах - Криклій

Станом на 2 квітня в рамках проєкту "Велике будівництво" в Україні проводяться ремонтно-будівельні роботи на 144 об'єктах.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

"У рамках проєкту Велике будівництво — 2020, станом на 2 квітня, у 21 області на 144 об’єктах ведуться ремонтно-будівельні роботи", - сказав Криклій.

З них 126 об’єктів фінансуються за рахунок коштів Державного дорожнього фонду; 18 – у рамках співпраці Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) з міжнародними фінансовими організаціями на дорогах державного значення у Київській, Житомирській, Полтавській та Харківській областях, додав Криклій.

У відомстві наголошують, що в умовах загальнонаціонального карантину Укравтодор продовжує Велике будівництво, підрядні дорожні організації працюють із дотриманням всіх умов санітарної безпеки працівників.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.