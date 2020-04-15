Кабмін скасував регулювання тарифів на авіаквитки

Уряд скасував рішення Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року, яке надавало повноваження органам виконавчої влади та виконавчим органам міських рад встановлювати граничні тарифи на авіаквитки.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонується скасувати протокольне рішення щодо прийняття постанови 1548, яким передбачалось встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад, щодо регулювання цін тарифів, якими встановлюються граничні тарифи послуг авіаційних перевезень пасажирів. Оскільки цінове регулювання наразі здійснювати майже неможливо. Пасажирські перевезення у нас наразі відсутні", - сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час доповіді на засіданні уряду.

Уряд, у свою чергу, підтримав дану пропозицію.

Як повідомлялося, уряд 16 березня 2020 року ухвалив протокольне рішення №7 щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення доповнення у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548". Відповідно до цього рішення на період проведення заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 Мінінфраструктури отримало повноваження встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень для громадян України, які будуть повертатися додому.

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В Україні з 18 березня були зупинені залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Після цього Міністерство інфраструктури України та Міністерство закордонних справ України спільно з українськими авіакомпаніями почали здійснювати спеціальні рейси для повернення українських громадян додому. З 28 березня виконання таких рейсів було припинено.