Експерти не прогнозують значного скорочення експорту зернових і олійних у 2020-2021 роках

Ймовірне зменшення показників урожайності основних зернових та олійних культур позначиться і на українському аграрному експорті. Утім, скорочення буде незначним.

Це випливає зі звіту аналітиків компанії “ПроАгро Груп”, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Ми очікуємо майбутнього сезону експорт зерна на рівні 52 мільйонів тонн проти 56,6 мільйонів тонн цього маркетингового року (із 1 липня 2019 по 30 червня 2020 р. - Ред). Із них пшениця становитиме 17 проти 20,2 мільйонів тонн, ячмінь - 3,85 проти 5,1 мільйонів тонн, натомість експорт кукурудзи збережеться на нинішньому рівні - 30,3 мільйона тонн”, - прокоментувала заступник директора ПроАгро Марія Колесник.

Тим часом аналітики Української зернової асоціації (УЗА) прогнозують, що у 2020/2021 маркетингового році Україна збере 94 мільйони тонн зернових і олійних культур (проти 98 мільйонів тонн торік). При цьому, їх експорт становитиме 57,2 мільйона тонн (у цьому маркетинговому сезоні очікується 60 мільйонів тонн).

Прогноз урожаю та експорту пшениці в майбутньому маркетинговому році не змінився: йдеться про 25,8 та 18 мільйонів тонн відповідно. Нагадаємо, торішній урожай пшениці був рекордним в новітній історії України - 28,2 мільйонів тонн, а експорт у 2019/2020 МР сягне 20,2 мільйонів тонн.

А ось кукурудза за сприятливих умов цьогоріч узагалі може порадувати вітчизняних аграріїв. За прогнозами УЗА, валовий збір цієї культури сягне 36,8 мільйонів, а експорт - 30 мільйонів тонн. Таким чином, Україна в 2020/21 маркетинговому році може побити цьогорічний рекорд, коли торік восени зібрали 35,2 мільйона, а до липня планують експортувати приблизно 28,5 мільйонів тонн.