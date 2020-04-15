Експерти знизили прогноз урожаю зернових і олійних культур

Аналітики ProAgro Group оновили прогноз обсягів виробництва зерна та олійних культур в Україні у 2020/21 маркетинговому році.

Через нестачу опадів протягом березня-квітня, експерти прогнозують зменшення потенційної врожайності як озимих культур, так і ранніх ярих. Також на підставі відомостей про перебіг весняно-польових робіт переглянуто прогнози посівних площ під деякими культурами.

“Через нестачу вологи ми переглянули прогноз виробництва зерна у 2020/21 маркетинговому році на 2,4% у порівнянні із попередньою оцінкою, - розповіла Укрінформу заступник директора компанії “ПроАгро Груп” Марія Колесник, - Наразі прогноз становить 70,9 мільйонів тонн зерна (проти 75,07 тонн торік, - ред.). Таким чином, у порівнянні із попередньою оцінкою ми зменшили прогноз виробництва зерна в Україні на 1,7 мільйона тонн або на 2,39%. Зокрема, прогноз виробництва пшениці зменшено на 2,76% (-723,9 тисяч тонн), ячменю - на 12,05% (-1,032 мільйона тонн). Таке суттєве зменшення виробництва ячменю пов’язане із очікуваним скороченням посівних площ під цією культурою - на 300 тисяч гектарів”.

При цьому експерт нагадує, що “в ідеалі”, з огляду на таку зволоженість ґрунту, оптимальні строки сівби цієї культури уже позаду. А у багатьох регіонах лише починають сіяти ярий ячмінь, перед тим кинувши усі сили на пшеницю. За таких обставин посіви ярого ячменю, швидше за все, скорочуватимуть.

Натомість збільшуються площі під горохом. Тож прогнози щодо валового збору цієї культури ще можуть (позитивно) змінитися.

А ось виробництво олійних культур цього року, ймовірно, скоротиться із 23,86 мільйонів тонн до 22,28 мільйонів. Таким чином, валовий збір зернових і олійних культур, які є основою нашого аграрного експорту, за прогнозами ПроАгро, складе 93,18 мільйона тонн.