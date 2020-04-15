Україна знову відклала введення мита на російське вугілля
Укрінформ
Уряд переніс введення мита на вугілля з Російської Федерації на 1 травня.
Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Запровадження з 1 травня", - сказав Шмигаль.
За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, також буде внесено зміни до переліку вугілля, щодо якого буде запроваджено мито.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 18 березня ухвалив рішення про введення спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного, з 1 квітня 2020 року.
Згодом до цієї постанови були внесені зміни, а термін введення мита перенесли на 15 квітня.