Україна знову відклала введення мита на російське вугілля

Уряд переніс введення мита на вугілля з Російської Федерації на 1 травня.

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запровадження з 1 травня", - сказав Шмигаль.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, також буде внесено зміни до переліку вугілля, щодо якого буде запроваджено мито.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 18 березня ухвалив рішення про введення спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного, з 1 квітня 2020 року.

Згодом до цієї постанови були внесені зміни, а термін введення мита перенесли на 15 квітня.