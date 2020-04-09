Уряд оприлюднив постанову про мито на російське вугілля

Уряд оприлюднив постанову, відповідно до якої російське вугілля, окрім антрациту та вугілля для металургійної промисловості, обкладається митом 65% із 15 квітня.

Текст постанови розміщено на Урядовому порталі.

Постанова уряду від 18 березня 2020 року №261 передбачає, що під мито не підпадають антрацитове вугілля, бітумінозне вугілля та коксівне вугілля для металургійної промисловості, а також вугілля марки "П".

Для всіх інших типів вугілля, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, з 15 квітня 2020 року вводиться мито у розмірі 65%.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 18 березня 2020 року ухвалив рішення про введення спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного.