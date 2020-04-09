Уряд оприлюднив постанову про мито на російське вугілля

Уряд оприлюднив постанову про мито на російське вугілля

Укрінформ
Уряд оприлюднив постанову, відповідно до якої російське вугілля, окрім антрациту та вугілля для металургійної промисловості, обкладається митом 65% із 15 квітня.

Текст постанови розміщено на Урядовому порталі.

Постанова уряду від 18 березня 2020 року №261 передбачає, що під мито не підпадають антрацитове вугілля, бітумінозне вугілля та коксівне вугілля для металургійної промисловості, а також вугілля марки "П".

Для всіх інших типів вугілля, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, з 15 квітня 2020 року вводиться мито у розмірі 65%.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 18 березня 2020 року ухвалив рішення про введення спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного.

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