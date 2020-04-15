Новому Оператору ГТС уже заборгували 1,4 мільярда за негативні небаланси

За підсумками роботи газового ринку в першому кварталі 2020 року облгази та постачальники заборгували ТОВ "Оператор ГТС України" 1,4 млрд грн за негативні небаланси, в тому числі 0,5 млрд грн - у березні.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ

"Станом на сьогодні рівень розрахунків за негативні небаланси складає лише 9%, а сукупна заборгованість 108 компаній перед нами склала 1 млрд 378 млн грн, половина з якої накопичена облгазами – Луганськгаз, Тернопільміськгаз, Київоблгаз, Кіровоградгаз та Донецькоблгаз. Зі свого боку ми виконуємо на 100% свої зобов’язання перед учасниками ринку та повністю оплачуємо їм позитивні небаланси", - йдеться у повідомленні.

Протягом березня заборгованість збільшилась на 508 млн грн, або на 58%. Лідерами зростання обсягів негативних небалансів в березні стали Луганськгаз, Тернопільмісьгаз, Кіровоградгаз та Донецькоблгаз.

Особливе занепокоєння викликає Тернопільмісьгаз, заявили в ОГТСУ.

"Незважаючи на те, що відповідні кошти були додатково включені в його тариф, цей оператор ГРМ (Тернопільмісьгаз - ред.) з початку року не закупив жодного кубометра газу для власних технологічних потреб. А відбираючи блакитне паливо з ГТС, він вже накопичив майже 158 млн грн. заборгованості. Тому ми звернулися до НКРЕКП з вимогою провести позапланову перевірку Тернопільміськгазу на предмет порушення ліцензійних умов та нецільового використання тарифного доходу. Також готуємо відповідні звернення до правоохоронних органів та суду", - зазначили у пресслужбі.

За даними ОГТСУ, аналогічно Кіровоградгаз уже накопичив 78 млн грн заборгованості та продовжує її активно нарощувати, незважаючи на нещодавнє збільшення тарифу на його послуги та на стрімке зниження ціни на природний газ.

"Слід зазначити, що облгази групи РГК, які сформували найбільшу заборгованість за несплачені негативні небаланси, значно знизили її зростання у березні місяці. Така ситуація стає загрозливою, оскільки топ-боржники продовжують системно відбирати значні обсяги газу з ГТС та не розраховуватись за нього, тим самим створюючи загрозу газопостачання для їхніх споживачів та стабільної роботи Оператора ГТС", - додали у компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Укртрансгазу, станом на кінець 2019 року заборгованість учасників ринку газу за негативний небаланс природного газу сягнула 44 млрд грн.

З 1 січня 2020 року, після проведення анбандлінгу та виокремлення з групи "Нафтогаз", ТОВ "Оператор ГТС України" розпочало діяльність як незалежний оператор української газотранспортної системи.