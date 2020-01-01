ГТС України з 1 січня працюватиме за європейськими правилами

З 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу відділена від структури НАК "Нафтогаз України" і новостворений в Україні оператор газотранспортної системи розпочне роботу відповідно до законодавства ЄС.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

"Тепер Оператор ГТС працюватиме за європейськими правилами. Це важливо для безперебійного транспортування газу до Європи через Україну, як це домовлено сторонами під час тристоронніх газових перемовин", - зазначив Гончарук.

Зазначається, що за останні 4 місяці обрано модель анбандлінгу, прийнято відповідний закон, подано документи на сертифікацію оператора ГТС. 24 грудня цього року, після схвального висновку Єврокомісії, сертифіковано Оператора ГТС України, що відкрило шлях до підписання договору на транспортування газу. Оператор ГТС починає працювати з 1 січня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Секретаріат Енергетичного співтовариства 17 грудня 2019 року оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ "Оператор ГТС України" як оператора газотранспортної системи.

Незалежний оператор ГТС відтепер є контрагентом в транзитних контрактах.

Фото: Нафтогаз