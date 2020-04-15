В Україні 66,4% пенсіонерів отримують виплати через банки

Станом на 1 квітня в Україні 66,4 %, або 7,5 млн пенсіонерів, отримують виплати через банки.

Про це інформує Пенсійний фонд України у Facebook.

«Станом на 1 квітня 2020 року 66,4% українських пенсіонерів отримують пенсійні виплати через банки», - ідеться в повідомленні.

У ПФУ уточнюють, що ідеться про 7,5 млн пенсіонерів, котрі отримують виплати через банки.

Зокрема, 51,6% отримують пенсії через ПАТ КБ «ПриватБанк», 37,4% - через АТ «Ощадбанк», 4,9% - через ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і 6,2% - через інші банки.