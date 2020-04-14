Укрпошта визначила поштові відділення, які працюватимуть на Великдень

ПАТ "Укрпошта" визначило 58 поштових відділень у всіх регіонах України, які працюватимуть на Великодні свята.

Графік роботи оприлюднено на сайті поштового оператора.

Згідно з графіком, 12 відділень Укрпошти працюватимуть 19 квітня, 46 відділень - 20 квітня.

Зазначається, що 19 квітня працюватимуть такі поштові відділення Укрпошти:

у м. Дніпро - відділення 49000, пр. Дмитра Яворницького, працюватиме з 10:00 - 15:00, без перерви;

у м. Кривий Ріг - відділення 50000, пр. Поштовий, 26, працюватиме з 10:00 - 15:00, без перерви;

у м. Одеса - відділення 65001, вул. Садова, 10, працюватиме з 10:00 - 15:00, без перерви;

у м. Одеса - відділення 65069, вул. Героїв оборони Одеси, 60, працюватиме з 10:00 - 15:00, без перерви;

у м.Одеса - відділення 65120, вул. Базова, 11, працюватиме з 09:00 - 16:00, без перерви;

у м. Одеса - відділення 65501, дільниця «Кур’єрська доставка», вул. Середньофонтанська, 26, працюватиме з 10:00 - 15:00, без перерви;

у м. Харків - відділення 61001, вул. Молочна, 6, працюватиме з 10:00 - 15:00, без перерви;

у м. Харків - відділення 61052, Привокзальний майдан, 2, працюватиме з 10:00 - 18:00, без перерви;

у м. Харків - відділення 61501, дільниця «Кур’єрська доставка», Привокзальний майдан, 2, працюватимае з 10:00 - 17:00, без перерви;

у м. Київ - відділення 01001, вул. Хрещатик, 22, працюватиме з 10:00 - 15:00, без перерви;

у м.Київ - відділення 02002, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4, працюватиме з 10:00 - 15:00, без перерви;

у м. Київ - відділення 03505, просп. Повітрофлотський, 75, працюватиме з 09:00 - 19:00, без перерви.

Також за посиланням можна ознайомитися з переліком відділень, які працюватимуть 20 квітня.

Читайте також: Укрпошта відкрила понад 3 тисячі вакансій

Як повідомлялось, поштовий оператор "Нова пошта", яка з 1 березня 2019 року запустила щоденний режим роботи, включно з неділею, зробить виняток на Великдень, 19 квітня. Цього дня відділення і адресна доставка не працюватимуть.

У понеділок, 20 квітня, відділення "Нової пошти" і адресна доставка працюватимуть за графіком суботи.