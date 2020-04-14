Укрпошта відкрила понад 3 тисячі вакансій

Національний поштовий оператор "Укрпошта" відкриває більше 3 тис. вакансій та обіцяє з літа 2020 року і до кінця 2021 року створити ще сотні робочих місць.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

"Укрпошта планує заповнити 3000+ вакансій, і це – тільки початок", - написав Смілянський.

За його словами, Укрпошта запрошує на посади операторів, листонош, начальників відділень, територіальних менеджерів, водіїв, кур'єрів, сортувальників, фахівців у сфері ІТ, директорів дирекції.

Крім того, за словами Смілянського, невдовзі відкриваються 500 пересувних відділень, запуск яких планується у серпні-вересні 2020 року; впровадження ERP, нової фронт-офісної системи; запуск банку після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту. Також, повідомив керівник Укрпошти, очікується підписання угоди про залучення десятків мільйонів євро на будівництво нових сортувальних центрів.

Як повідомляв Укрінформ, за час карантину у Державній службі зайнятості зареєструвалися понад 40 тис. нових безробітних.

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Станом на 7 квітня 2020 року кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості, становила 364 тис. осіб, що на 41 тис. осіб або на 13% більше, ніж на цю ж дату минулого року.