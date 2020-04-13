Укрпошта попередила про збільшення строків транзиту експортних посилок

Національний поштовий оператор "Укрпошта" попередив про збільшення строків транзиту експортних посилок через паралізоване регулярне авіасполучення в світі.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

"Вірусна пандемія захопила майже весь світ, паралізоване регулярне авіасполучення, яке забезпечувало перевезення пошти в різні куточки планети. У час невизначеності треба бути максимально чесними й відкритими зі своїми клієнтами. Партнерам дуже складно дотримуватися принципу "first in-first out", саме тому терміни транзиту між митницями України та країн призначення можуть бути від 2 днів до 2 тижнів. Але можуть траплятися й аномальні випадки транзиту в 3-4 тижні" - зазначив він.

Смілянський пояснив, що "Укрпошта" намагається організувати альтернативні шляхи доставки поштових відправлень, зокрема, в умовах повного закриття пасажирського авіасполучення в Україні.

"В умовах повного закриття пасажирського авіасполучення в Україні, яке використовувалось для транспортування Ваших відправлень, Укрпошта планує запровадити інші шляхи доставки. А саме, використовувати наступні маршрути: вантажні рейси Turkish Airlines 4-5 рази на тиждень ; транзит Укрпошта разом з Компанією Елерон та AirBaltic з аеропорту Жуляни, а з 3 квітня – з аеропорту Львова. Таким чином ми забезпечимо регулярне вантажне сполучення для ваших відправлень до Європи та США. Також, регулярно вже ходять наземні маршрути до Молдови, Румунії Польщі, Латвії, Естонії Словаччини, Чехії та інших близьких географічно країн", - зазначив він.

Проте, за словами Смілянського, вантажі переведення мають свою специфіку.

"Частина пошти йде з 1-2 або навіть 3ма перевантаженнями в транзитних хабах на інші вантажні літаки, які в свою чергу мають свій графік руху від 1 до 5 разів на тиждень на різні напрямки", - пояснив він.

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Як повідомляв Укрінформ, національний поштовий оператор "Укрпошта" не збільшуватиме тарифи та не зупинятиме експортні відправлення попри зростання власних витрат в 2-3 рази через епідеміологічну ситуацію в світі.