Нацкомісія у сфері зв'язку скасувала перевірки на другий квартал

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації скасувала перевірки користувачів радіочастотного ресурсу, які планувалося провести протягом другого кварталу поточного року.

Таке рішення було прийнято на засіданні НКРЗІ 14 квітні 2020 року, повідомляється на сайті Комісії.

"Комісія скасувала рішення НКРЗІ від 10 березня 2020 року №107 «Про затвердження Плану перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на другий квартал 2020 року»", - повідомляється на сайті Комісії.

Зазначається, що перевірки скасовано для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції з урахуванням ухваленого у цій сфері законодавства, зокрема пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Раніше Комісія також скасувала проведення позапланових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України, які мали розпочатися після 16 березня 2020 року.

Також, було прийнято рішення вважати нереалізованими ті розпочаті перевірки, подальше проведення яких пов'язане із поїздками за межі населених пунктів перебування працівників НКРЗІ та/або контактами з новим колом людей.

При цьому, видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на використання номерного ресурсу відбуватиметься по вівторках з 11:00 до 13:00.