Після карантину на “Прямий” прийдуть з позачерговою перевіркою

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за результатами моніторингу ефірів телеканалу "Прямий" і радіостанції "Радіо Слобожанщини" призначила цим мовникам позапланові перевірки.

Таке рішення було ухвалене на засіданні Нацради 9 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Накази про проведення перевірок будуть видані після завершення карантину, тоді ж відбудуться і самі перевірки", - зазначив член Національної ради Юрій Зіневич, який доповідав ці питання.

Як зазначається, позапланова виїзна перевірка телеканалу "Прямий" в Києві призначена на підставі моніторингів у жовтні, листопаді, січні та лютому передачі "Вата-шоу" із ведучим Андрієм Полтавою. У Нацраді заявили, що висловлювання, які звучали у цій передачі, мають ознаки порушення ліцензіатом цілої низки статей законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію" і "Про захист суспільної моралі".

Тож Національна рада проводитиме перевірку щодо дотримання телеканалом "Прямий" відповідних вимог цих законів.

Моніторингом "Радіо Слобожанщини", м. Харків, від 24 березня в ефірі радіостанції зафіксовано ознаки порушення вимог закону "Про телебачення і радіомовлення" стосовно трансляції творів за участю артистів, котрі внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці; обов’язкової частки ведення дикторами і ведучими радіопередач державною мовою та виконання правил рекламної діяльності і спонсорства.

Зокрема, у день проведення моніторингу радіостанція транслювала аудіовізуальний твір "Цветы под снегом" у виконанні Олександра Панайотова і Лариси Доліної. Ця артистка є у зазначеному "чорному списку". Частка ведення дикторами та ведучими радіопередач державною мовою становила 40,5%, що менше ніж передбачені законом 60% добового обсягу передач. Крім того, реклама медичної лабораторії "Вірола" звучала не державною (російською) мовою.

Зважаючи на це, Національна рада перевірить дотримання ТОВ "Радіо Слобожанщини" вимог закону "Про телебачення і радіомовлення".

За результатами перевірок регуляторний орган ухвалить відповідні рішення.