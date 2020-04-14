ЄС і Світовий банк відзначили реформи управління держфінансами в Україні

ЄС і Світовий банк відзначили реформи управління держфінансами в Україні

Звіт
Укрінформ
Євросоюз і Світовий банк у щорічному звіті PEFA (Державні видатки та фінансова підзвітність) стосовно України відзначили прогрес у реформах управління держфінансами за останній час.

Звіт оприлюднено на сайті PEFA.

"Від часу попереднього оцінювання PEFA загальні реформи в українській системі управління державними фінансами проходили поступово й прогресивно", - зазначається у документі.

При цьому вказується на успіхи, зокрема в таких сферах: здійснення середньострокового бюджетного планування; інтеграція міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державний сектор і законодавчі рамки, а також прийняття стратегії бухгалтерського обліку в державному секторі до 2025 року; вдосконалення інструментів макроекономічного та бюджетного прогнозування.

Крім того, позитивно оцінюються досягнення України "в підвищенні прозорості в системі управління державними фінансами шляхом впровадження відкритого бюджетного порталу; в управлінні фіскальними ризиками; у поступовому впровадженні гендерно збалансованого підходу до складання бюджету".

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Як зазначили в цьому зв'язку в Міністерстві фінансів України, звіт PEFA підтвердив "поліпшення багатьох показників і параметрів у порівнянні з 2015 роком". Зокрема, це стосується фіскальної дисципліни, стратегічного розподілу ресурсів та їх ефективного використання для надання послуг.

Оцінювання PEFA охоплює, зокрема, діяльність Мінекономіки як уповноваженого органу з питань закупівель, Мінфіну, Державної аудиторської служби, Бюджетного комітету Верховної Ради, Державної фіскальної служби, Рахункової палати. Звіт також оцінює аспекти окремих позабюджетних фондів та кваліфікує державні підприємства за відповідними показниками.

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