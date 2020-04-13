Укргазбанк під час карантину отримав 15 тисяч нових клієнтів

Укргазбанк під час карантину отримав 15 тисяч нових клієнтів

Укрінформ
Новими клієнтами державного Укргазбанку за місяць карантину стали 15 тисяч українців.

Про це Укрінформу повідомили в банку.

«Все більше українців обирають обслуговування в державному Укргазбанку, особливо під час карантину. Саме так і зробили 15 тисяч нових клієнтів, для яких надійність та безпека – головні критерії у виборі своєї банківської установи», - зазначається в повідомленні.

При цьому в банку запевнили, що на сьогодні пропонують одні з найпривабливіших депозитних програм, а також чимало онлайн продуктів та послуг – як-от віртуальна картка, онлайн погашення кредитів, безкоштовна доставка карток додому. Тож клієнтам Укргазбанку наразі зовсім не потрібно відвідувати банківські відділення, бо всі актуальні для них банківські продукти тепер доступні, не виходячи з дому.

Також у фінустанові зазначили, що лише за тиждень від запуску банком нової віртуальної картки її користувачами стали понад 5 тисяч українців. Нова віртуальна картка одразу доступна у мобільному додатку «ЕКОбанк онлайн» у трьох валютах – гривні, доларах США та євро. За бажанням клієнта вона може бути доставлена у пластиковому вигляді додому абсолютно безкоштовною.

Водночас найпопулярнішою наразі є «ЕКОкредитка» Укргазбанку – кредитна картка з чесним пільговим періодом та лімітом у 300 тисяч гривень. Замовити її можна також, не виходячи з дому – у додатку «ЕКОбанк онлайн». Вже за кілька хвилин після замовлення картки надійде смс-повідомлення із підтвердженим кредитним лімітом, наголосили в банку.

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«Ми добре розуміємо, наскільки важлива фінансова підтримка українців у цей непростий для країни час. Нещодавно ми запровадили безкоштовні тарифи на зарахування коштів з валютних рахунків. Таким чином клієнти можуть переслати в Укргазбанк кошти з іншого банку, який наразі має деякі труднощі з готівковою валютою, а потім – чи розмістити ці кошти у нас на депозиті, чи безкоштовно отримати свою валюту в касі банку – на розсуд клієнта. Своїм зарплатним клієнтам, які, можливо, мають затримки у виплатах заробітної плати працівникам через карантин, ми повністю скасували плату за обслуговування. І щодня таких ініціатив, а також кроків, які ми робимо назустріч клієнтам, у нас стає все більше. Бо ми розуміємо наших клієнтів. Постійно підтримуємо з ними зв'язок. Намагаємося бути максимально лояльними до їх потреб, бо тільки разом зможемо гідно подолати цей непростий період нашого життя», - зазначив голова правління банку Кирило Шевченко.

Як повідомлялося, клієнтами Укргазбанку вже є понад 2,1 млн українців. Всі вони можуть користуватися послугами банку дистанційно – в мобільному додатку ЕКОбанк онлайн чи на сайті. Також до послуг клієнтів цілодобовий контакт-центр та чат-боти у месенджерах – Viber, telegram та facebook.

Фото: Укргазбанк

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