Укргазбанк під час карантину отримав 15 тисяч нових клієнтів

Новими клієнтами державного Укргазбанку за місяць карантину стали 15 тисяч українців.

Про це Укрінформу повідомили в банку.

«Все більше українців обирають обслуговування в державному Укргазбанку, особливо під час карантину. Саме так і зробили 15 тисяч нових клієнтів, для яких надійність та безпека – головні критерії у виборі своєї банківської установи», - зазначається в повідомленні.

При цьому в банку запевнили, що на сьогодні пропонують одні з найпривабливіших депозитних програм, а також чимало онлайн продуктів та послуг – як-от віртуальна картка, онлайн погашення кредитів, безкоштовна доставка карток додому. Тож клієнтам Укргазбанку наразі зовсім не потрібно відвідувати банківські відділення, бо всі актуальні для них банківські продукти тепер доступні, не виходячи з дому.

Також у фінустанові зазначили, що лише за тиждень від запуску банком нової віртуальної картки її користувачами стали понад 5 тисяч українців. Нова віртуальна картка одразу доступна у мобільному додатку «ЕКОбанк онлайн» у трьох валютах – гривні, доларах США та євро. За бажанням клієнта вона може бути доставлена у пластиковому вигляді додому абсолютно безкоштовною.

Водночас найпопулярнішою наразі є «ЕКОкредитка» Укргазбанку – кредитна картка з чесним пільговим періодом та лімітом у 300 тисяч гривень. Замовити її можна також, не виходячи з дому – у додатку «ЕКОбанк онлайн». Вже за кілька хвилин після замовлення картки надійде смс-повідомлення із підтвердженим кредитним лімітом, наголосили в банку.

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«Ми добре розуміємо, наскільки важлива фінансова підтримка українців у цей непростий для країни час. Нещодавно ми запровадили безкоштовні тарифи на зарахування коштів з валютних рахунків. Таким чином клієнти можуть переслати в Укргазбанк кошти з іншого банку, який наразі має деякі труднощі з готівковою валютою, а потім – чи розмістити ці кошти у нас на депозиті, чи безкоштовно отримати свою валюту в касі банку – на розсуд клієнта. Своїм зарплатним клієнтам, які, можливо, мають затримки у виплатах заробітної плати працівникам через карантин, ми повністю скасували плату за обслуговування. І щодня таких ініціатив, а також кроків, які ми робимо назустріч клієнтам, у нас стає все більше. Бо ми розуміємо наших клієнтів. Постійно підтримуємо з ними зв'язок. Намагаємося бути максимально лояльними до їх потреб, бо тільки разом зможемо гідно подолати цей непростий період нашого життя», - зазначив голова правління банку Кирило Шевченко.

Як повідомлялося, клієнтами Укргазбанку вже є понад 2,1 млн українців. Всі вони можуть користуватися послугами банку дистанційно – в мобільному додатку ЕКОбанк онлайн чи на сайті. Також до послуг клієнтів цілодобовий контакт-центр та чат-боти у месенджерах – Viber, telegram та facebook.

Фото: Укргазбанк