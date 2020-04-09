Укргазбанк збільшив прибуток у шість разів

У першому кварталі 2020 року державний Укргазбанк заробив 340 млн грн чистого прибутку проти 54,3 млн грн прибутку у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

«Важко оцінювати ці три місяці, оскільки березень кардинально змінив плани кожного. Та все ж зараз головне завдання банків – утримувати фінансову стабільність України, бути її надійною, непорушною опорою. Саме банківські установи першими прийдуть на допомогу бізнесу та українцям, які зустрінуться з наслідками карантину один на один. А для цього в Укргазбанку є міцний запас ліквідності та капіталу, нові лояльні умови для співпраці, актуальні для клієнтів продукти та сервіси, сучасні та безпечні дистанційні канали доступу до них і безмежне бажання якнайшвидше повернутися до звичного життя і продовжити працювати заради розвитку економіки нашої держави», - зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Як запевнили у пресслужбі, навіть під час карантину державний Укргазбанк продовжує активно підтримувати український бізнес, а тому першим серед банків перетнув позначку у 100 позичальників у президентській програмі підтримки підприємців «Доступні кредити 5-7-9%». Наразі вже понад 120 підприємців отримали кредити на розвиток свого бізнесу.

Як повідомлялося, прибуток Укргазбанку за 2019 рік перевищив 1 млрд грн.

Фото: Укргазбанк