З початку квітня ПФУ профінансував пенсії на понад 19 мільярдів

Пенсійний фонд України з початку квітня спрямував на виплату пенсій 19,1 млрд грн.

Про це ідеться на сторінці ПФУ в Facebook.

«13 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 1,9 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 19,1 мільярда гривень», - інформують у ПФУ.

Зазначається, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на рахунок пенсіонера у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.