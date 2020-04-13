Зміни до бюджету: на МВС пропонують дати додаткові 195,2 мільйона

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" №3279-д пропонує збільшити на 195 млн 210 тис. грн видатки на МВС, водночас витрати на Офіс генпрокурора зменшаться на 104 млн 936 тис. грн, а на ДБР - на 486 млн 212 тис. грн.

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

Зокрема, у порівняльній таблиці до законопроєкту зазначається, що попередні видатки на МВС становили 92 млрд 966 млн 443,8 тис. грн, натомість проєктом держбюджету пропонується їх збільшити до 93 млрд 161 млн 654,2 тис. грн, тобто на 195 млн 210,4 тис. грн.

За рахунок цього будуть збільшені видатки на Державну прикордонну службу, яка входить у структуру міністерства.

Водночас документом пропонується зменшити з 1 млрд 902 млн 748,1тис. грн до 1 млрд 416 млн 535,9 тис. грн фінансування ДБР, тобто на 486 млн 212,2 тис. грн.

Також передбачається урізати витрати на Офіс генпрокурора з 7 млрд 670 млн 648,2 тис. грн до 7 млрд 565 млн 712,2 тис. грн, тобто на 104 млн 936 тис. грн.

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Зазначається, що будуть зменшені видатки на "прокурорсько-слідчу діяльність, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури".

Як повідомлялося, Верховна Рада планує під час позачергового пленарного засідання 13 квітня розглянути законопроєкт щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік у повторному першому читанні.