"Укртранснафта" розвантажує четвертий танкер з нафтою для Білорусі

АТ "Укртранснафта" 13 квітня 2020 року розвантажує четвертий танкер з понад 90 тис. тонн нафти для Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Місяць тому Укртранснафта прийняла на Морському нафтовому терміналі "Південний" перший танкер з нафтою для Білорусі в рамках договору з BNK (UK) Limited (Великобританія). Сьогодні розвантажує вже четвертий танкер з більше 90 тис. тонн нафти сорту Azeri Light", - йдеться в повідомленні.

У Нафтогазі зазначають, що надалі нафта буде протранспортована нафтопроводом "Одеса-Броди" та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" за маршрутом МНТ "Південний" – ЛВДС "Броди" – ЛВДС "Мозир".

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Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року АТ "Укртранснафта" прийняла три танкери нафти з 250 тис. тонн нафти для Білорусі.