У справі про зловживання гендиректора інституту Титану розпочали дослідження доказів

У справі експосадовця ДП "Державний науково-дослідний та проєктний інститут Титану" розпочато дослідження доказів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У п’ятницю, 10 квітня 2020 року, у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось судове засідання у справі про обвинувачення у мільйонних зловживаннях колишнього першого заступника генерального директора ДП "Державний науково-дослідний та проектний інститут Титану", - йдеться у повідомленні.

За результатами засідання колегією суддів ВАКС досліджено два томи матеріалів, наданих стороною обвинувачення.

Наступне засідання заплановано на 14:00 год. 13 квітня 2020 року.

У САП нагадали, що в рамках досудового розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП встановили, що з квітня 2012 року по червень 2013 року, посадовець всупереч інтересам державного підприємства уклав агентську угоду та перерахував кошти за послуги та роботи.

Проте з’ясувалося, що роботи заздалегідь не надавались та не виконувались. Як наслідок, державному підприємству було завдано понад 10 млн гривень збитків.

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Дії колишнього першого заступника генерального директора ДП "Державний науково-дослідний та проєктний інститут Титану" кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.