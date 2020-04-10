Уряд припинив повноваження Дмитра Каплюка в наглядовій раді Укрексімбанку
Укрінформ
Кабінет міністрів припинив повноваження Дмитра Каплюка як члена наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”.
Відповідне розпорядження №387-р опубліковані на Урядовому порталі.
"Припинити повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” Каплюка Дмитра Євгенійовича", - зазначається в документі.
Каплюк у наглядовій раді Укрексімбанку був представником від Верховної Ради.