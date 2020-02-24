Наглядова рада Укрексімбанку обрала голову

Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» 22 лютого ухвалила рішення про обрання Оляни Гордієнко головою Наглядової ради банку з 23 лютого 2020 року.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"22.02.2020 року Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про обрання Гордієнко Оляни Павлівни Головою Наглядової ради банку з 23.02.2020 року. Рішення не містить строку, на який її обрано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Гордієнко не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, а також не володіє часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк».

У 2017 - 2019 роках Гордієнко була директором з управління Європейського банку реконструкції та розвитку, в 2016 - 2017 роках - членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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У 2013 - 2016 роках працювала головним юристом з питань корпоративного права Представництва компанії «Бейкер і Макензі - СіАйЕс Лімітед».