Наглядова рада Укрексімбанку обрала голову
Про це повідомляється у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
"22.02.2020 року Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про обрання Гордієнко Оляни Павлівни Головою Наглядової ради банку з 23.02.2020 року. Рішення не містить строку, на який її обрано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Гордієнко не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, а також не володіє часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк».
У 2017 - 2019 роках Гордієнко була директором з управління Європейського банку реконструкції та розвитку, в 2016 - 2017 роках - членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
У 2013 - 2016 роках працювала головним юристом з питань корпоративного права Представництва компанії «Бейкер і Макензі - СіАйЕс Лімітед».