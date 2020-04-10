Україна припинить імпорт електроенергії з РФ та Білорусі до 30 квітня

Із 12 по 30 квітня 2020 року пропускна спроможність української електромережі у напрямку Росії та Білорусі дорівнюватиме нулю.

Про це повідомляє ПрАТ НЕК "Укренерго".

"Аукціонний офіс відповідно до постанови НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ред.) повідомляє про обмеження пропускної спроможності з 12 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року за напрямками Росія-Україна, Білорусь-Україна, Україна-Білорусь та Україна-Росія до 0 МВт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється відповідно до постанови НКРЕКП “Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Як повідомляв Укрінформ, НКРЕКП, зокрема, доручила анулювати всі результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичного Співтовариства, та відшкодувати кошти, сплачені за пропускну спроможність.

Також Комісія доручила обмежити до 0 МВт доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватися на місячних та добових аукціонах у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичного Співтовариства.