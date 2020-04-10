Угода ОПЕК+ про скорочення видобутку діятиме 2 роки

Організація країн-експортерів нафти та країни нечлени ОПЕК домовилися про дворічну угоду щодо скорочення видобутку нафти, яка передбачає скорочення на 10 млн барелів на добу (мб/д) у травні-червні, 8 мб/д – у липні-грудні та 6 мб/д – з 1 січня 2021 по 31 квітня 2022 року.

Про це свідчить рішення 9-го позачергового міністерського засідання ОПЕК+, яке було проведено у четвер у форматі вебінару, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Скоригувати в сторону зниження загальний видобуток нафти на 10,0 мб/д, починаючи з 1 травня 2020 року, на початковий період у два місяці, який закінчується 30 червня 2020 року. На наступний період 6 місяців, з 1 липня 2020 року по 31 грудня 2020 року, загальне узгоджене скорочення складатиме 8,0 мб/д. Після цього діятиме зниження у 6,0 млн барелів за добу протягом періоду 16 місяців, з 1 січня 2021 р. по 30 квітня 2022 р.", - йдеться в угоді.

Вихідним показником для розрахунку коригувань є видобуток нафти станом на жовтень 2018 року. Виняток зроблено для Королівства Саудівська Аравія та Російської Федерації – для обох за базовий рівень взято 11 млн барелів за добу.

"Угода діятиме до 30 квітня 2022 р. Продовження цієї угоди буде переглянуто протягом грудня 2021 року", - йдеться у рішенні міністерського засідання ОПЕК+, яке тривало у режимі відеоконференції близько 10 годин з вечора четверга до ранку п’ятниці.

Співголовами зустрічі були очільники енергетичних відомств КСА та РФ. Участь у 9-му позачерговому засіданні ОПЕК+ у якості спостерігачів взяли Аргентина, Колумбія, Еквадор, Єгипет, Індонезія, Норвегія, Тринідад і Тобаго та Міжнародний енергетичний форум. Мексика також брала участь у телеконференції, однак залишала її через розбіжності з іншими учасниками щодо скорочення видобутку.

Учасники домовилися зустрітися наступного разу у форматі вебінару 10 червня 2020 року, щоб визначати дії, необхідні для збалансування ринку.