Нафта дешевшає попри рішення ОПЕК+

За підсумками торгів у четвер нафта подешевшала на тлі сумнівів у тому, що зниження видобутку країнами-експортерами на 10 млн барелів на добу буде достатнім для стабілізації ринку.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Нафта подешевшала за підсумками четверга на тлі сумнівів, що оголошене 23 країнами ОПЕК + колективне зниження видобутку на 10 млн барелів на добу буде достатнім для стабілізації ринку, якщо взагалі не зірветься в останній момент через розбіжності", - йдеться в повідомленні.

Так, ціна червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на момент закриття в четвер становила $ 31,48 за барель, знизившись на $ 1,36 (4,14%).

Ф'ючерси WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на $ 2,33 (9,29%) - до $ 22,76 за барель.

ОПЕК + розраховує, що США і Канада зменшать свій видобуток ще на 5 млн барелів на добу.

Обговорення фінальної угоди буде продовжено в п'ятницю на зустрічі міністрів енергетики G20. У тому числі, обговорюватиметься пропозиція країнам-споживачам зробити закупівлі нафти в свої стратегічні резерви, щоб підтримати ринок.

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Як повідомляв Укрінформ, у другому кварталі 2020 року добовий надлишок нафти на світовому ринку може становити 14,7 млн ​​барелів. Про це заявив генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо на зустрічі країн ОПЕК +, яка відбулася в форматі відеоконференції.