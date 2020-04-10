Будівництво доріг: Кабмін розраховує на оптимістичний сценарій фінансування

Будівництво доріг: Кабмін розраховує на оптимістичний сценарій фінансування

Укрінформ
Уряд розраховує на оптимістичний сценарій фінансування програми будівництва доріг після внесення змін до державного бюджету.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Уряд разом з народними депутатами, команда Міністерства інфраструктури та Укравтодору спільними зусиллями виробили рішення, яке дозволить забезпечити фінансування з державного бюджету на відновлення доріг у тому обсязі, який планувався до початку карантину. Звісно, ми маємо дочекатись голосування за зміни до держбюджету в парламенті, але розраховуємо на оптимістичний сценарій. Планували також залучити близько 19 мільярдів гривень під державні гарантії для фінансування відновлення доріг", - повідомив міністр.

Він додав, що 1 квітня уряд затвердив умови залучення кредитних коштів і надання державних гарантій у 2020 році.

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За словами Криклія, Укравтодор випустить відсоткові облігації без здійснення публічної пропозиції, зобов’язання за якими забезпечені державною гарантією на таких умовах: номінальна вартість однієї облігації – 1 тисяча гривень; відсотковий дохід – 12,5% річних – сплачується щокварталу; строк обігу – від 1 до 5 років, залежно від серії; випуск облігацій передбачається п’ятьма серіями номінальною вартістю 19,274 мільярда гривень.

"Також затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального і поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та передбачено обсяги їх бюджетного фінансування за рахунок запозичень, залучених під держгарантії", - відзначив Криклій.

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До переліку, зокрема, увійшли об’єкти на автодорогах: М-03 – Київ–Харків–Довжанський, М-07 – Київ–Ковель–Ягодин, М-12 – Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка, М-14 – Одеса–Мелітополь–Новоазовськ (на Таганрог), М-18 – Харків–Сімферополь–Алушта–Ялта, М-19 – Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече, М-21 – Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський, М-23 – Берегове–Виноградів–Велика Копаня, Н-09 – Мукачево–Рахів–Богородчани–Івано-Франківськ–Рогатин–Львів, Н-30 – Василівка–Бердянськ, Н-13 – Львів–Самбір–Ужгород, Н-31 – Дніпро–Царичанка–Кобеляки–Решетилівка, Н-25 – Городище–Рівне–Старокостянтинів, Н-07 – Київ–Суми–Юнаківка (на Курськ), Р-51 – Мерефа–Лозова–Павлоград та інші.

"За рахунок запозичень Укравтодор цього року додатково виконає ремонтно-будівельні роботи на автодорогах загального користування державного значення", - додав міністр.

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